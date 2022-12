Condividi l'articolo

Pelè, oltre a essere stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, ha avuto anche estemporanee ma iconiche performance nel mondo del cinema. La più nota è sicuramente quella fatta nel cult di John Houston del 1981 Fuga per la vittoria. Nel film, liberamente ispirato alla partita della morte tenutasi a Kiev il 9 agosto 1942 tra un gruppo di calciatori di Dynamo e Lokomotiv e una squadra composta da ufficiali dell’aviazione tedesca Luftwaffe, il fuoriclasse brasiliano interpretò il caporale Luis Fernandez che, sul finale del match sigla la rete del 4-4 con una magistrale rovesciata.

Si tratta di un gesto atletico di enorme difficoltà che si potrebbe pensare abbia richiesto decine e decine di riprese per essere realizzato al meglo. E invece non è così. Eolo Capacci infatti, giornalista romano che ebbe una parte nel film come radiocronista italiano al seguito della partita, rivelò che Houston predispose il set pensando di dover ripetere la scena svariate volte. Tuttavia, quando diede il via all’azione, il grande Bobby Moore, capitano dell’Inghilterra campione del mondo nel 1966 e anche lui nel cast del film, eseguì un cross perfetto che Pelè trasformò nella leggendaria rovesciata che tutti conosciamo. Dopo qualche secondo di stupore generale tutti, attori, comparse e anche lo stesso Houston si lasciarono andare ad una esultanza sfrenata.