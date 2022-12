Ecco il primo trailer di Indiana Jones and the Dial of Destiny, quinto capitolo della saga con protagonista Harrison Ford

Lucasfilm ha rilasciato il primo trailer di Indiana Jones and the Dial of Destiny, quinto capitolo dell’amatissima saga con protagonista Harrison Ford. Dalle prime immagini possiamo finalmente vedere il grande ritorno del nostro professore di archeologia preferito, oltre che vedere il lavoro fatto sul suo volto per ringiovanirlo digitalmente. In questi pochi minuti a nostra disposizione siamo in grado anche di dare un primo sguardo al villain, interpretato da un Mads Mikkelsen in versione nazista, oltre che alla spalla di Indy, che sarà invece interpretata dall’ottima Phoebe Waller-Bridge.

Recentemente, per presentare questo Indiana Jones and the Dial of Destiny, Ford aveva risposto alle domande di Empire spiegando come non pensasse fosse necessario riprende in mano frusta e cappello.