Indiana Jones: un nuovo videogioco in arrivo nel 2024, ecco il Trailer [VIDEO]

Si intitolerà Indiana Jones and the Great Circle e sembra promettere davvero bene

Ecco di ritorno il nostro buon vecchio Indy, in un nuovo titolo videoludico in uscita nel 2024 (ancora non abbiamo una data precisa) dal titolo Indiana Jones and the Great Circle. Pubblicato da Bethesda, il gioco vedrà come protagonista il celebre archeologo con il volto (ma non il voice acting) di Harrison Ford, per inserirsi fedelmente nella continuità della saga.

Cosa giocheremo? Il titolo torna alle origini, con Indy alle prese con un nuovo mistero ma anche, di nuovo, con i nazisti. La sinossi: “L’anno è il 1937, forze sinistre setacciano il globo alla ricerca di un segreto che dà accesso a un antico potere connesso con il Grande Cerchio, e solo una persona può fermarli – Indiana Jones”. Ecco il trailer: sembra che possiamo aspettarci un titolo interessante.