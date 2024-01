Cinema L’ex moglie di Hugh Hefner parla della sua esperienza People ha letto alcuni estratti dell'ex moglie di Hugh Hefner nel quale vengono raccontati diversi retroscena su Playboy Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La villa che Hugh Hefner, fondatore di Playboy, costruì e nella quale visse con decine e decine di “conigliette” è uno dei luoghi più mistici del mondo, attorno al quale vengono raccontate migliaia di storie e aneddoti. Nel corso degli anni molte delle ex fidanzate e compagne dell’uomo stanno raccontando la loro esperienza, fatta spesso di traumi irrisolti e problemi di salute mentale. Nel 2017 Hugh Hefner morì all’età di 91 anni a causa di sepsi. Solo pochi anni dopo è stato pubblicato il documentario Secrets of Playboy, che conteneva accuse scioccanti di ex dipendenti, compagni di giochi e un’ex moglie, Crystal Harris, sposata con l’imprenditore dal 2012 fino alla sua morte.

La donna sta per pubblicare il suo libro di memorie, Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, con l’obiettivo di parlare della “oggettificazione tossica e misoginia” che ha vissuto, così come si legge. Prima dell’uscita del libro, la Harris ha rivelato di non essere mai stata “innamorata” del fondatore di Playboy.

Negli estratti del suo libro di memorie forniti a People, Crystal rivela di aver accettato l’invito di Hugh Hefner di andare nella villa nell’ottobre del 2008, raccontando alla pubblicazione:

All’epoca pensavo di essere al top. Ho pensato: “Wow, se mi piace tutto ciò che piace a lui e faccio tutte le cose che vuole che io faccia, allora sarò la favorita” E lo ero, ma mi sono persa nel processo.

Hugh Hefner ha chiesto la mano Crystal la vigilia di Natale del 2010, anche se lei si sentiva in conflitto con l’idea del matrimonio.

Mi sono resa conto che avevo a che fare con uno squilibrio di potere davvero grande – ha detto Crystal nel suo nuovo libro di memorie. Sembrava un mondo di successo e fantasia, ma tutti devono andare a letto con una ottantenne. C’è un prezzo. Tutto ha un prezzo.

La Harris inizialmente ha accettato la proposta di Hugh Hefner, anche se dice di essere subito scappata. Sebbene abbia riconosciuto di volere bene a Hefner, ha detto di non essere mai stata “innamorata” e fungeva da badante nei suoi ultimi anni. E, sebbene la Playboy Mansion è iconica, la modella afferma che stava cadendo a pezzi.

Quel posto non venova pulito molto bene e c’eradella muffa, e dopo un po’ sembrava malandato e disgustoso. Troppe, troppe feste. Era logoro – ha detto a Poeple.

Il titolo del suo libro di memorie è ispirato a ciò che Hefner aveva detto a Crystal, ovvero sia che voleva che lei “portasse avanti la sua eredità” e voleva che “dicesse solo cose buone su di lui“. Dopo l’uscita del documentario, Playboy ha dichiarato all’UNILAD:

La famiglia Hefner non è più associata a Playboy, e Playboy di oggi non è la Playboy di Hugh Hefner. Oggi, la nostra organizzazione è gestita da una forza lavoro composta per oltre l’80% da donne, e continueremo ad affrontare qualsiasi parte della nostra eredità che non riflette i nostri valori odierni, e a costruire sui progressi che abbiamo fatto mentre evolviamo come un’azienda in modo da poter promuovere un cambiamento positivo per i nostri dipendenti e le nostre comunità.

Che ne pensate?

