Il 2023 si preanuncia come un anno ricco anche dal punto di vista videoludico! Quali videogiochi ci aspettano? Ecco le più importanti uscite già annunciate, con data e piattaforme corrispondenti

Apprestiamoci a dare un’occhiata a tutti i principali titoli videoludici in uscita nel 2023. Un anno che si preannuncia bello pieno, non meno del 2022. Gettando uno sguardo d’insieme possiamo soffermarci subito su giochi attesissimi come Hogwarts Legacy, l’open world a tema Harry Potter ambientato nella scuola di magia ma nell’800.

Ci sono poi naturalmente Starfield, il nuovo titolo Bethesda d’ambientazione sci-fi esclusiva Xbox e PC; l’atteso remake next gen di Dead Space, che poterà il classico titolo survival horror su PS5 e Xbox X/S; e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il tanto sospirato seguito di Breath of the Wild, in arrivo per Nintendo Switch.