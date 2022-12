Morta Christine McVie, la tastierista dei Fleetwood Mac aveva 79 anni

Condividi l'articolo

Christine McVie, storica componente dei Fleetwood Mac, tastiere e voce della band fin dagli anni ’70, ci lascia a 79 anni. Sue molte tra le più famose canzoni della band come Everywhere e Don’t Stop

Christine McVie, tastierista, voce e componente storica dei Fleetwood Mac, ci lascia a 79 anni dopo breve malattia. Ne viene dato annuncio sulla pagina social ufficiale. La McVie, che di cognome da nubile faceva Perfect, è stata forse la prima importante tastierista donna nel panorama pop rock e come componente dei Mac ha segnato la storia della musica.

Moglie del bassista John McVie (che assieme al batterista Mick Fleetwood dava il nome alla band), fin dall’inizio s’è distinta come autrice e poi, nel periodo d’oro della band assieme a Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, fulcro creativo della formazione. Sue canzoni leggendarie, note anche ai non-fan della band, come Don’t Stop, Everywhere, You Make Loving Fun e Little Lies.