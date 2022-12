Condividi l'articolo

Si è da poco conclusa la prima stagione de Gli Anelli del Potere, nuovissima serie Amazon ambientata nell’Universo Narrativo de Il Signore degli Anelli (qui la nostra recensione). Lo show ha ottenuto un riscontro davvero freddo sia di critica che di pubblico, tuttavia i grandi numeri realizzati hanno convinto la piattaforma di Jeff Bezos a realizzare una seconda stagione. In ogni caso negli ultimi messi hanno continuato ad arrivare feedback di vari addetti ai lavori legati all’universo creato da Peter Jackson. Ultimo a parlare dello show è stato Bernard Hill, volto di Re Theoden in Il Signore degli Anelli che parlando con Metrò ha detto di non avere intenzione di vedere la serie.

Non sono interessato – ha detto. È una roba fatta per fare soldi e non mi interessa guardarlo o parteciparvi. Buona fortuna a loro e tutta questa storia, ma non sarà mai come il film originale.