News

Rubriche

Videogames Dead Space remake: nel trailer il ritorno sulla Ishimura Il capolavoro targato Visceral Games ritorna su schermo con tante novità. Di Massimiliano Meucci -

Condividi l'articolo Dead Space, survival horror videoludico spaziale sviluppato da Visceral Games per conto di EA nel lontano 2008, ha cambiato totalmente un genere videoludico, gettando le basi per nuovi standard qualitativi. La trama, in realtà, è semplice ed efficace: ci troviamo nel XXVI secolo e il nostro protagonista, l’ingegnere minerario Isaac Clarke, viene contattato, insieme ad altri impiegati della Concordance Extraction Corporation, dalla USG Ishimura, una nave spaziale alla deriva. Salito a bordo, il nostro eroe scoprirà una sconcertante verità: gran parte della flotta è stata sterminata, mentre altrettanta si è trasformata. Insomma, un gran classico a livello narrativo, ma che, dal punto di vista di gameplay, ha saputo rinnovare su più fronti, dalla possibilità di smembrare i nemici per ucciderli più velocemente, all’atmosfera totalmente immersiva con pochi elementi a schermo che garantivano un gameplay più genuino e autentico. Ecco che, dopo ben altri 4 capitoli, la saga è pronta a ripartire con un remake sviluppato da Motive Studios, sussidiaria di Electronic Arts che ha lavorato ad un restauro impressionante.

Da poco, direttamente sul canale YouTube ufficiale di Dead Space, è stato caricato un gameplay trailer davvero impressionante, che mostra al pubblico parecchi elementi interessanti. In primis l’evoluzione grafica è davvero incredibile: già un precedente filmato aveva mostrato i passi avanti svolti e anche stavolta non ci sono dubbi sull’incredibile qualità del risultato finale. In seconda battuta, inoltre, possiamo osservare anche che il gameplay è stato rivisto in parte, rendendolo più fluido e meno macchinoso.

Insomma, un progetto sicuramente da tenere d’occhio nel prossimo futuro che è stato annunciato ufficialmente il 22 luglio 2021, durante l’EA Play Live. Vi ricordiamo che Dead Space remake, sviluppato con il Frostbite, sarà distribuito nel 2023, in particolare il 27 gennaio per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S. Seguiteci, inoltre, su LaScimmiagioca per altre notizie e approfondimenti a tema videoludico.