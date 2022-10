Condividi l'articolo

John Carpenter, oltre a essere uno de più grandi registi viventi, è anche un grande appassionato di videogiochi. Sono diversi i suoi commenti che si possono trovare sul web su diversi giochi che hanno mostrato la sua competenza in maniera. Tuttavia non ha mai diretto un adattamento di un concept tratto da una base videoludica. Parlando con A.V. Club per parlare di Halloween Ends, film del quale ha scritto la colonna sonora (qui la nostra recensione), ha però rivelato quale sarebbe il gioco che amerebbe adattare.

L’unico che mi viene in mente è Dead Space . Sarebbe davvero un grande film. Potrei farlo.