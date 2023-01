Condividi l'articolo

Oggi il grande John Carpenter (qui i 7 film per conoscere il suo genio) compie 75 anni. Sono oramai molti anni che non si mette dietro la macchina da presa per illuminare il cinema con i suoi film. Tuttavia alla fine degli anni ’90 era uno dei cineasti più in voga al mondo, tanto da essere stato ospite d’onore nel 1999 del Torino Film Festival per presentare il suo Fantasmi su Marte. Per l’occasione parlò della sua visione del cinema e delle sue paure più profonde in ambito sociale.

La mia carriera è effettivamente iniziata in Europa: in Francia sono considerato un autore, in Inghilterra un film-maker e in America un imbecille – spiegò in quel caso John Carpenter. Chi fa film di genere viene considerato un pornografo perche’ tratta temi non consoni a una società di buoni principi. Negli Stati Uniti abbiamo una società “politically correct”: io sono fumatore, ho il porto d’armi, faccio horror e vedo film erotici: sono quattro volte perdente