Cinema Morta Gina Lollobrigida, addio ad una leggenda del cinema A 95 anni si è spenta Gina Lollobrigida, autentica leggenda della storia del cinema italiano e mondiale Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Lutto nel mondo del cinema italiano. A 95 anni si è spenta Gina Lollibrigida, autentica leggenda della settima arte nostrana. Nell’arco della sua gloriosa carriera ha lavorato con tutti i più grandi cineasti italiani, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli passando per Steno e Pietro Germi. Lo scorso settembre la grande attrice era stata dimessa dalla clinica, dopo una caduta in casa che le aveva causato una frattura del femore per cui era stata operata. Il primo successo personale arrivò nel 1952 con il francese “Fanfan la Tulipe” in cui lavorò accanto a Gerard Philipe. Ha recitato inoltre per Rene Clair, Alessandro Blasetti, Mario Soldati e divenne definitivamente diva in patria con il trionfale “Pane amore e fantasia” di Luigi Comencini

Durante i suoi moltissimi anni di attività, Gina Lollibrigida ha ottenuto riconoscimenti sia nazionali che internazionali. Nel 1961 si è aggiudicata il Golden Globe per la sua interpretazione in Torna a settembre, una commedia romantica diretta da Robert Mulligan. Per quanto riguarda invece i riconoscimenti nazionali, l’attrice ha ottenuto addirittura 7 David di Donatello, di cui addirittura due alla carriera, uno nel 1996 e uno nel 2016.

L’ultima apparizione cinematografica della Lollobrigida risale al 2011 quando fece un rapido cameo in Box Office 3D – Il film dei film, commedia demenziale diretta da Ezio Greggio. Per trovare l’ultimo vero ruolo invece bisogna tornare indietro al 1997 quando apparve in XXL, regia di Ariel Zeitoun. Negli ultimi anni si era dedicata soprattutto all’arte e alla fotografia, pubblicando anche recentemente un libro di disegni.

Un vuoto immenso che nessuno potrà mai colmare. Grazie di tutto Gina.

