Condividi l'articolo Ci siamo quasi. LOL – Chi ride è fuori, amattisimo show comico di Amazon sta per tornare con la terza stagione. Attraverso un post pubblicato sui canali social ufficiali di Prime Video, la piattaforma di Jeff Bezos ha infatti svelato la data d’uscita ufficiale di questa nuova edizione. La data da segnare sul calendario è il 9 marzo. View this post on Instagram A post shared by Prime Video Italia (@primevideoit) Come potete vedere Amazon attraverso questo rapido sketch ha anche rivelato che i conduttori di questa nuova edizione di LOL – Chi ride è fuori saranno nuovamente Fedez e Frank Matano. Inoltre avremo anche un gradito ritorno. Maccio Capatonda, vincitore della scorsa edizione, tornerà come arma segreta per far ridere i concorrenti, prendendo dunque il testimone da Lillo.

Nel casto di questo LOL 3 sono sicuramente moltissime sorprese e nomi che non erano proprio prevedibili come Cristiano Caccamo o Luca Bizzarri e anche grandi ritorni della storia della comicità italiana come Marina Massironi. Di seguito il cast completo:

– Herbert Ballerina

– Fabio Balsamo

– Luca Bizzarri

– Cristiano Caccamo

– Paolo Cevoli

– Marta Filippi

– Nino Frassica

– Paolo Kessisoglu

– Brenda Lodigiani

– Marina Massironi

Vedremo dunque chi succederà nell’albo d’oro a Ciro Priello dei The Jackal e a al già citato Maccio Capatonda, vincitori delle prime due edizioni. Quest’ultimo, sebbene abbia trionfato, non si era detto del tutto soddisfatto della sua performance, anzi. Parlando con Il Messaggero poco dopo la vittoria, aveva raccontato di come, se potesse, cambiarebbe tutto.

Ero contento da cinque mesi, da quando abbiamo registrato la puntata, ma non potevo dirlo a nessuno – aveva raccontato. Però mi sono rivisto a fatica, con le mani sugli occhi. Sono molto autocritico. Se partecipassi di nuovo al programma, farei tutto diversamente

Manca poco!

