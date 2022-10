News

Videogames The Witcher: annunciata una nuova trilogia e altri progetti CD Projekt RED, casa di sviluppo dietro i titoli ispirati all'omonima saga fantasy di Andrzej Sapkowski, durante una recente conferenza finanziaria ha svelato i suoi piani futuri. Di Massimiliano Meucci -

Condividi l'articolo The Witcher è un nome che non ha bisogno di presentazioni: nata come saga letteraria fantasy dalla mente di Andrzej Sapkowski, in seguito questa IP si è trasformata in una trilogia di grande successo, creata dalla casa di sviluppo polacca CD Projekt RED e pubblicata dalla stessa company insieme ad altre aziende sussidiarie a seconda del paese. Non è un caso che, proprio seguendo la scia dei consensi legati alle tre opere, Netflix ha deciso di lanciare la sua versione della storia con una serie ad hoc. Ebbene, nonostante questa tripletta di The Witcher sia già conclusa da parecchio tempo, come riportato da Multiplayer.it,. proprio la software house dietro i videogiochi, in una recente conferenza finanziaria, ha deciso di svelare inaspettate carte per il futuro del franchise. Per prima cosa la company ha annunciato una vera e propria trilogia nuova di zecca, con il primo capitolo già rivelato e altri due totalmente inattesi. A quanto pare, in realtà, si tratterebbe di una sorta di reboot dell’epopea e non di un continuo diretto di quanto abbiamo visto fino ad ora con le varie opere che dovrebbero uscire a distanza di tre anni l’una dall’altra.

Oltre a ciò, sembra che CD Projekt RED abbia le idee molto chiare su The Witcher: ha infatti svelato altri due titoli third-party legati all’IP conosciuti con i nomi provvisori di Sirius e Canis Majoris, sviluppati rispettivamente da The Flame in the Flood e da un’azienda non meglio identificata. A questo si aggiungono anche altre piccole informazioni relative ai titoli: Sirius dovrebbe avere degli elementi multiplayer fondamentali per l’esperienza videoludica, mentre Canis Majoris si prospetta un grande progetto, considerando che è in lavorazione con Unreal Engine 5.

Ad ogni modo, la coppia di nuovi titoli saranno collaterali rispetto alla saga principale di The Witcher, quindi dei capitoli spin-off, ugualmente interessanti, che vanno a completare ed approfondire la serie regolare. Ovviamente non vediamo l’ora di scoprire altre informazioni in merito a questi videogiochi ancora molto misteriosi. Seguiteci su LaScimmiagioca.