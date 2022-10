News Fedez aggiorna i fan dopo la risonanza magnetica Il famoso rapper italiano sta facendo controlli di routine dopo l'operazione di rimozione del tumore neoendocrino al pancreas. Di Massimiliano Meucci -

Condividi l'articolo Fedez (pseudonimo di Federico Leonardo Lucia) è un famoso rapper italiano, classe ’89, tra i volti più riconoscibili del mondo musicale nostrano. La sua carriera è cominciata nel 2011 con l’album Penisola che non c’è, che ha autoprodotto e, ad ora, ne ha pubblicati altri 6, ottenendo sempre un grande successo di pubblico. Dal 1° settembre 2018, la vita dell’artista è cambiata radicalmente: si è infatti sposato con l’imprenditrice Chiara Ferragni con la quale ha due figli, Leone e Vittoria. Purtroppo, a marzo 2022, è stato diagnosticato a Fedez un tumore neoendocrino al pancreas ed è stato operato d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano per rimuoverlo. Fin da subito, il rapper ha fatto una scelta molto coraggiosa: ha deciso di condividere la sua avventura con tutti i suoi follower, in maniera tale da sentirsi meno solo. Detto questo, dopo alcuni accertamenti con esito positivo, nelle ultime ore Federico si è sottoposto ad una nuova indagine.

Credits: Instagram/fedez

Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, infatti, Fedez ha fatto sapere al suo pubblico che avrebbe fatto una risonanza magnetica di routine, mostrandosi in uno scatto propiziatorio, che lo raffigurava con un braccio di fronte al volto e le dita che facevano il segno della vittoria. Nella successiva istantanea, invece, l’artista ha per fortuna comunicato l’esito positivo dell’esame, mostrando da un lato il tunnel della risonanza magnetica e in primo piano le dita anche qui in segno di vittoria. Ha poi scelto di indicare una breve ma significativa didascalia:

“Tutto bene! Grazie di cuore per tutti i bellissimi messaggi.”

Nelle successive storie, inoltre, Fedez ha voluto celebrare questo importante traguardo con le persone più importanti della sua vita, ovvero la sua famiglia: due video che lo vedono giocare insieme ai suoi adorati figli Vittoria e Leone, una scena che dice più di mille parole.