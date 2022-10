Xbox Game Pass Ottobre 2022: tutti i giochi del mese [LISTA]

Condividi l'articolo

Microsoft ha rivelato la lista dei nuovi giochi di Ottobre 2022 per Pc e Xbox Game Pass disponibili al download per tutti gli abbonati (qui i giochi di Settembre 2022). Un mese come al solito molto ricco e pieno zeppo di titoli che varrà la pena di provare. Tra questi, troviamo diversi e importanti titoli al day one come A Plague Tale: Requiem e l’oscuro Scorn. Inoltre, approda sull’ecosistema Microsoft anche Persona 5 Royal, l’eccellente JRPG localizzato in italiano e sviluppato da Atlus. Se poi vi siete persi tutti gli annunci fatti durante l’ultima conferenza Xbox e Bethesda, qui trovate il riassunto completo.

Di seguito, la lista di tutti i giochi di ottobre: