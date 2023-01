Xbox Game Pass Gennaio 2023: i giochi del mese [LISTA]

Microsoft ha rivelato la lista dei nuovi giochi di Gennaio 2023 per Pc e Xbox Game Pass disponibili al download per tutti gli abbonati.

Microsoft ha rivelato la lista dei nuovi giochi di Gennaio 2023 per Pc e Xbox Game Pass disponibili al download per tutti gli abbonati (qui i giochi di Dicembre 2022). Un mese come al solito molto ricco e pieno zeppo di titoli che varrà la pena di provare. Tra questi, troviamo sicuramente Street Fighter 30th Anniversary Collection, raccolta dei primi tre storici capitoli di Street Fighter, Monster Hunter Rise e l’interessante strategico Inkulinati, una nuova IP che non vediamo l’ora di provare. Inoltre, se siete interessati a ottenere diversi mesi gratis di Xbox Game Pass, vi rimandiamo alla nostra guida ufficiale ai Microsoft Rewards.

Di seguito, la lista di tutti i giochi di Gennaio: