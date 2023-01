News

Cinema Jeremy Renner fa progressi dopo il terribile incidente La sorella di Jeremy Renner ha rivelato a PEOPLE che suo fratello sta facendo enormi progressi dopo il terribile incidente subito Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Lo scorso 1 gennaio, come sicuramente saprete, Jeremy Renner ha subito un gravissimo infortunio sulla neve. L’attore volto di Occhio di Falco nel MCU è stato infatti travolto dal suo Snowcat ed è ora ricoverato in terapia intensiva. Tuttavia a distanza di qualche dal grande spavento che la star di Hollywood ha fatto prendere a tutto il mondo, arrivano notizie confortanti circa la sua salute. Sua sorella Kym ha infatti parlato con PEOPLE spiegando che Renner sta facendo enormi progressi. Siamo molto entusiasti dei suoi progressi – ha detto. Chi conosce Jeremy sa che è un combattente, non è uno che si arrende. Sta raggiungendo tutti gli obiettivi che doveva raggiungere. Non potremmo sentirci più positivi riguardo alla strada da percorrere

Come rivelato da Hillary Schieve, sindaco di Reno, città nella quale Jeremy Renner abita e nella quale si è consumato il nefasto evento, l’attore si era ferito per aiutare una persona incastrata nella neve.

Stava aiutando una persona bloccata nella neve – ha detto Schieve al Reno Gazette Journal. Aiuta sempre gli altri.

Qualche ora dopo lo sceriffo della contea di Washoe, Darin Balaam ha specificato che la persona aiutata dall’attore era un suo familiare.

Sulla base della nostra indagine, il veicolo personale del signor Jeremy Renner, che era guidato da un membro della famiglia, era rimasto bloccato nella neve vicino a casa sua – ha detto in una conferenza stampa. Il Sig. Renner è andato a recuperare il suo PistenBully o Sno-Cat – un pezzo estremamente grande di attrezzatura per la rimozione della neve che pesa almeno 14.330 libbre (6500 kig circa ndr) – nel tentativo di far muovere il suo veicolo. Dopo aver trainato con successo il suo veicolo personale dalla posizione bloccata, il signor Renner è sceso dal suo PistenBully per parlare con il suo familiare. A questo punto è stato osservato che il PistenBully ha iniziato a muoversi. Nel tentativo di fermare il PistenBully in movimento, il signor Renner ha tentato di tornare al posto di guida del PistenBully. In base alla nostra indagine, è a questo punto che il signor Renner viene investito dal PistenBully. Un testimone oculare ha dettagliato di aver visto l’accaduto

