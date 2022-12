Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, in arrivo l’espansione con Idris Elba [VIDEO]

Condividi l'articolo

Il DLC di Cyberpunk 2077 ci porterà in una nuova zona nota come Dogtown, e vedrà la presenza di Idris Elba come nuovo personaggio

Idris Elba si unisce a Keanu Reeves per l’espansione di Cyberpunk 2077, intitolata Phantom Liberty e annunciata per il 2023. Il suo personaggio, un nuovo arrivo, si chiama Solomon Reed e sappiamo solo che è un misterioso agente governativo. Inoltre ci viene rivelato che il DLC sarà ambientato in un’area nuova ed inesplorata, chiamata Dogtown.

L’arrivo dell’espansione è stato annunciato durante i Game Awards 2022, assieme a tante altre succose novità. Il DLC uscirà il prossimo anno, anche se ancora non abbiamo una data ufficiale, e purtroppo solo per next gen: PlayStation 5, Xbox X/S, e per PC. Ciò detto, si promette un altro ambizioso progetto CD Projekt Red.