Tra i molti trailer mostrati durante i Game Awards 2022 (qui tutti i vincitori) quello che ha sicuramente catturato l’attenzione maggiormente è stato Death Stranding 2, sequel dell’apprezzatissimo titolo di casa Kojima del 2019. Dopo mesi di speculazioni infatti, il geniale sviluppatore giapponese è salito sul palco annunciando ufficialmente il gioco, con una scena in cui Fragile, interpretata da Lea Seydoux, trasporta un neonato e poi, verso la fine del trailer, un Norman Reedus senza maglietta con un colore di capelli decisamente più chiaro. C’è anche una canzone cantata dalla bella voce di Troy Baker, che interpretava il personaggio di Higgs nel primo Death Stranding. Kojima ha affermato che il trailer di presentazione è pieno di indizi nascosti, quindi i fan dovrebbero iniziare a setacciare l’emozionante video alla ricerca di suggerimenti.

Mentre Death Stranding era un’esclusiva per PlayStation 4, a giugno il veterano dell’industria dei giochi ha annunciato un’entusiasmante collaborazione con Xbox. Secondo quanto riferito, questo misterioso gioco, che le fughe di notizie suggeriscono essere il nuovo titolo di Kojima, chiamato Overdose, farà un uso intelligente della tecnologia Xbox Cloud Gaming per offrire un’esperienza di gioco senza precedenti. La rivelazione della collaborazione di Kojima Productions con Xbox ha sconvolto molti fan devoti di PlayStation, ma lo stesso Kojima ha ribadito che il nuovo gioco non avrebbe posto fine al suo rapporto con PlayStation. Ora il reveal ufficiale di DS2 chiarisce che l’autore rifiuta di lasciarsi legare a un publisher, genere o stile di gioco.