Cinema

News

Rubriche

Videogames Death Stranding diventa un film, Kojima: “Sono entusiasta” Death Stranding, amatissimo gioco di casa Kojima diventerà un film dai produttori del recente Barbarian Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Continua il trend ormai inarrestabile di realizzare film e serie TV basate su amatissime saghe videoludiche. L’ultimo titolo ad aver ricevuto questo trattamento è stato Death Stranding, apprezzatissimo titolo creato da Hideo Kojima (di cui è stato appena annunciato il sequel, qui il trailer) che verrà prodotto da gli Hammerstone Studios, casa che recentemente ha portato sullo schermo Barbarian. Non potrei essere più entusiasta di questa nuova partnership con Hammerstone Studios – ha dichiarato Kojima. Questo è un momento cruciale per il franchise e non vedo davvero l’ora di collaborare con loro per portare Death Strandin sul grande schermo.

Siamo entusiasti e onorati di avere l’opportunità di collaborare con il brillante e iconico Hideo Kojima nel suo primo adattamento cinematografico – ha aggiunto Alex Lebovici [presidente degli Hammerstone]. A differenza di altri adattamenti di videogiochi ad alto budget, questo sarà qualcosa di molto più intimo e radicato. Il nostro obiettivo è ridefinire cosa potrebbe essere un adattamento di un videogioco quando hai libertà creativa e artistica. Questo film sarà un’autentica produzione di Hideo Kojima.

L’apprezzatissimo gioco Death Stranding presenta un cast stellare tra cui Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro e Margaret Qualley. Il titolo sfida i giocatori a ricollegare una società fratturata dopo il catastrofico evento “Death Stranding”, che ha aperto una porta tra i vivi e i morti, portando creature dall’aldilà a vagare per il mondo caduto e rovinato da una società desolata. Portando nelle sue mani i resti sconnessi del futuro dell’umanità, i giocatori incarnano il Sam Bridges di Reedus mentre si imbarca in una missione per portare speranza all’umanità collegando gli ultimi sopravvissuti di un’America decimata.

La trama del film è al momento tenuta nascosta e quindi non è noto se seguirà pedissequamente quella del gioco. Deadline ha però riferito che introdurrà nuovi elementi e personaggi all’interno dell’universo di Death Stranding. Non è ancora chiaro chi scriverà e dirigerà il film.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaGioca