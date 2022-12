Maneskin: esce il nuovo singolo in italiano, LA FINE [ASCOLTA]

Condividi l'articolo

Tutte le novità (eclatanti) in casa Maneskin: il nuovo singolo in italiano, LA FINE; una collaborazione con Tom Morello dei Rage Against the Machine; e la tracklist di RUSH!

I Maneskin stanno tornando, e si sente: in anticipazione dell’uscita del loro nuovo album, RUSH! (in uscita in gennaio), il quartetto ha appena fatto un brusco ritorno alle origini con un nuovo pezzo rock/rap dal titolo LA FINE. E sì: per la prima volta dopo un bel po’ di tempo Damiano torna a cantare in italiano.

Questa è solo una delle novità che riguardano il super-gruppo italiano. L’altra è la presenza in lista tracce del nuovo album di una collaborazione nientemeno che con sua maestà Tom Morello, chitarrista storico dei Rage Against the Machine. La canzone in cui comparirà il chitarrista si intitola GOSSIP.