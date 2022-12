Musica

Approfondimenti Musica: tutte le uscite di Venerdì 16 Dicembre 2022 [ASCOLTA]

Condividi l'articolo Eccoci a un nuovo appuntamento con le più interessanti uscite in musica di questa settimana, come sempre raccolte per voi nella nostra playlist Essendo quasi alla fine dell’anno, per quanto riguarda le uscite in musica di questa settimana non abbiamo novità particolari da segnalare a livello di pubblicazioni internazionali. L’unica ragguardevole, risalente al 14 dicembre, è l’uscita dell’album live di The Smile (il side-project di Thom Yorke e Jonny Greenwood) registrato quest’estate al Montreux Jazz Festival. Il 21 dicembre uscità invece il quarto e ultimo degli EP dei Weezer dedicati alle quattro stagioni nel 2022, dal titolo SZNZ: Winter. Tra gli album italiani segnaliamo invece SIRIO (Concertos), una versione pianistica dell’album omonimo di Lazza, grande atteso a Sanremo 2023, uscito in precedenza quest’anno.

Passiamo ai singoli e ai nuovi brani di questo venerdì, a cominciare ovviamente da LA FINE, nuovo singolo dei Maneskin che arriva accompagnato dall’annuncio di una collab con Tom Morello e con la tracklist del nuovo album RUSH!, in uscita a gennaio. LA FINE è anche la prima canzone cantata in italiano dal quartetto da un bel po’ di tempo a questa parte.

Nella nostra playlist troviamo per il resto: la canzone ufficiale di The Weeknd per la colonna sonora di Avatar 2; una bella collaborazione tra Noemi e Gemitaiz; una canzone dal più recente album di Little Simz, pubblicato a sorpresa qualche giorno fa: NO THANK YOU; e una nuova anticipazione del nuovo disco di Iggy Pop, in uscita nel 2023. Come vedete, anche questa settimana vi abbiamo messo insieme una bella soundtrack!

