Grimes non si identifica con il termine madre: “Mio figlio mi chiama Claire”

“Penso che avere un figlio sia stata una grande rinascita artistica per me” ha detto Grimes l’ex-fidanzata di Elon Musk

Grimes, ex-fidanzata di Elon Musk e che ha avuto da lui un figlio (il famoso X Æ A-XII) e una figlia (Exa Dark Sideræl) asserisce oggi di non riconoscersi nel termine “madre”, per quanto tecnicamente lo sia. “Penso che avere un bambino sia stata una grande rinascita per me, artisticamente parlando. [Ma] essere una madre è strano per me da dire. X dice Claire [che è il suo vero nome], ma non dice ‘mamma’.”

“Forse, magari può percepire il mio disgusto per la parola ‘madre’. Non so neanche perché mi disgusti, la rispetto… solo, stranamente, non mi ci identifico“. Grimes e Musk si sono separati mesi fa ma, come vediamo, entrambi anche separatamente riescono ancora a far parlare abbondantemente di sé.