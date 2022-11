Musica

News Lizzo: "La musica pop è razzista" Di Andrea Campana

Condividi l'articolo “Se la gente facesse le sue ricerche vedrebbe che c’era la musica di razza e la musica pop”, ha detto Lizzo Parla Lizzo, la cantante accusata qualche tempo fa di essere, in quanto artista nera, fin troppo popolare presso i bianchi. La cantante esprime ciò che pensa anche di questa questione dando una definizione della musica pop, a partire dalle sue origini, come di una musica razzista nella sua stessa natura. “Penso che se la gente facesse le sue ricerche vedrebbe che [in passato] c’era la musica di razza e c’era la musica pop. E la musica di razza era il loro modo di segregare gli artisti neri ed impedirgli di essere mainstream, perché non volevano che i loro figli ascoltassero musica di gente nera perché dicevano che era demoniaca eccetera, eccetera”.

“Credo che quando pensi al pop pensi a come negli anni ’80 MTV parlava di ‘Non possiamo suonare musica rap’ o ‘Non possiamo mettere questa persona sulla nostra piattaforma perché pensiamo a cosa direbbe la gente dell’America di classe media‘. Tutte cose che in codice sappiamo per cosa stanno”.

“[Oggi] abbiamo questa macchina pop ben oliata, ma ricordiamoci che ha un’origine razzista. [Tuttavia] la cosa più figa che ho visto sono gli artisti rap e hip-hop diventare pop. Oggi la musica pop ha molto rap nel suo DNA, il rap comanda il gioco e penso sia fighissimo. Ma dimentichiamo che alla fine degli anni ’80 e nei primi ’90 c’erano tutti questi grandi dischi di dive femminili come Whitney Houston“.

“Io porto la stessa energia, con un po’ di rap, e penso che la gente si sia semplicemente abituata a me. Penso che la gente criticherà qualunque cosa sia nuovo e pensa non sia per loro. Ma una volta che lo conoscono… ho un’amica che non ama l’avocado ma ama il guacamole, che non ha senso. Ma quando ti ci abitui, potrebbe essere adatto a te”.

"Ragion per cui, nei confronti della gente che non ama la musica pop o non ama artisti neri che fanno pop… per loro siate guacamole". Un discorso forse un po' contorto, che non tiene conto di come per esempio buona parte della musica pop moderna sia stata plasmata proprio da artisti neri, come Michael Jackson.