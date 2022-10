Musica

News Lizzo “accusata” di fare musica per i bianchi, la replica: “La mia è musica per curare” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo “Non faccio musica per i bianchi, sono una donna nera e parlo della mia esperienza come persona di colore”, sostiene Lizzo Lizzo sostiene che quando le è stato detto che fa musica “per i bianchi”, ha preso il commento come “la più grande critica che ho mai ricevuto”. E parla della questione in maniera pragmatica: “Il fatto è che quando un artista nero raggiunge un certo livello di popolarità, nel pubblico ci saranno più che altro dei bianchi”. “Quando le persone di colore vedono un sacco di gente bianca nel pubblico, pensano: ‘Questa [musica] non è per me, è per loro’. [Ma] io non faccio musica per gente bianca. Sono una donna nera e faccio musica [a partire dalla] mia esperienza come persona di colore, [e] per me stessa, per guarire me stessa dall’esperienza che chiamiamo vita”.

“Se posso aiutare altre persone, così sia. Perché [noi neri] siamo la gente più marginalizzata e negletta in questo paese. Abbiamo bisogno di amare noi stessi e di inni all’amore verso di di sé più di chiunque altro. Quindi: sto facendo musica per quella ragazza laggiù che somiglia a me, che è cresciuta in una città in cui non era apprezzata e veniva presa in giro e si sentiva brutta? Sì“.

In quanto musicista di colore e icona della musica degli ultimi anni poi Lizzo sostiene che la manda “fuori di testa” l’idea che alcune persone credano che lei non scriva musica da una “prospettiva nera”, quando invece lei vive quella stessa prospettiva, necessariamente, giorno per giorno.

Fonte: BuzzFeed

Continuate a seguirci su LaScimmiaSente