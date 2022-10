News

Musica Maneskin: ecco il video ufficiale di The Loneliest [VIDEO] Ecco il video ufficiale di The Loneliest, nuovissimo singolo firmato dai Maneskin, apprezzatissima band romana

Nelle ultime ore i Maneskin hanno rilasciato il video ufficiale di The Loneliest, nuovo singolo da pochissimo arrivato su Spotify (qui la nostra analisi del brano). Il tono di dei minuti di filmato che accompagnano il brano è lugubre esattamente come quello che ci aspettavamo avendo ascoltato la canzone negli ultimi giorni. Tutto il video si svolge infatti durante un funerale al quale la band romana partecipa vestiti di nero e sotto la pioggia. Questo video rispecchia in pieno le parole con le quali Damiano David, frontman dei Maneskin, aveva spiegato le ispirazioni che l'avevano portato a scrivere questa triste ballata.

Era un momento davvero duro della mia vita – aveva detto il cantante in un’intervista pubblicata dall’account ufficiale di Spotify. Ero lontano da casa e dalle persone che amavo. Il pensiero che ho avuto è stato: “Se un giorno morissi cosa vorrei dire e cosa vorrei lasciare alle persone che amo?”

The Loneliest è arrivato su Spotify da pochi giorni è ed diventato immediatamente un successo sulla piattaforma, salendo alla posizione 53 nella classifica Top Songs Global di Spotify e prendendosi il titolo della più alta nuova entrata.

I Maneskin avevano già presentato The Loneliest a Londra in un concerto in esclusiva per un pubblico ristretto di cinquecento persone. In quell’occasione Damiano, Victoria, Thomas e Ethan si sono esibiti in una selezione dei loro più recenti successi, comprese Zitti e Buoni, Mammamia, la cover di Beggin’ e I Wanna Be Your Slave e solo alla fine avevano suonato per la prima volta la loro nuova canzone (qui il video)

