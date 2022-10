Cinema Ilary Blasi multata dopo il video davanti al negozio Rolex Ilary Blasi è stata multata per divieto di sosta dopo essersi fermata davanti al negoxio della Rolex per girare il video con stoccata a Totti Di Scimmia suprema -

Condividi l'articolo Qualche giorno fa sul web è diventato virale un video che Ilary Blasi ha caricato sulle storie di Instagram. La showgirl si era infatti ripresa per pochi secondi davanti al negozio della Rolex a Roma alludendo al fatto che il suo ex marito Francesco Totti, che he anche taggato, gli avesse fatto sparire gli orologi della preziosa marca. View this post on Instagram A post shared by Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage) Tuttavia questo momento goliardico è costato caro alla Blasi. L’ex conduttrice de Le Iene aveva infatti parcheggiato la sua Smart in un’area dove la sosta non era permessa. E la pattuglia del Gruppo Centro della Polizia Locale, di servizio nella zona, l’ha per questo multata di 46 euro. A pubblicare lo scatto di quanto accaduto è stato il settimanale Chi. Nella foto si vede Ilary Blasi in compagnia dell’amica hair stylist Alessia Solidani, la donna che Totti accusa di aver fatto da tramite tra la moglie e altri uomini, tornare all’auta dopo aver fatto shopping e aver girato il video e trovare sul posto i vigili pronti a multarla. Dopo una rapida e civilissima discussione, la showgirl sale sulla Smart e dal finestrino firma il verbale.

Poteva andare in ogni caso peggio alla Blasi in quanto il carro attrezzi era stato già chiamato per rimuovere l’auto. Tuttavia il tempestivo ritorno della conduttrice de L’Isola dei Famosi ha impedito che il veicolo benisse portato via.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa