Blizzard la scorsa settimana ha rilasciato Overwatch 2, seguito del celeberrimo e amatissimo gioco del 2016. E con l’arrivo di questo nuovo titolo sono molti i personaggi che sono stati confermati e ridisegnati. Tra questi non poteva mancare ovviamente D.Va, all’anagrafe Hana Song, ex-giocatrice professionista é diventata nel corso del tempo la protagonista più amata del giooco. E, in modo altrettanto ovvio, sono balzati alle stelle anche i dati relativi alle ricerche del personaggio su Pornhub. Come svelato infatti da Kotaku il nome del gioco stesso è tra i primi dieci termini più cercati nel celebre sito per adultu e D.Va è stato in cima alla classifica di ricerca nelle scorse ore.

Il porno di Overwatch non è certamente una novità. Non appena il gioco originale è stato lanciato, i fan più accaniti hanno iniziato a trovare modi per incorporare i personaggi in video e scenari per adulti. Che si tratti di pornoattori che si travestono come gli eroi del gioco ricreazioni rozzamente animate di quei personaggi non fa differenza. Il titolo di casa Blizzard ha sempre avuto molto effetto sull’utenza.