Condividi l'articolo

Una storia davvero incredibile che ha avuto come protagonista Barbascura X. Il celebre Youtuber e divulgatore ha infatti pubblicato su Instagram uno screen di una conversazione avuta con un amico che lo informava del fatto che su Pornhub, una coppia di attori amatoriali ha deciso di mettere la sua voce in sottofondo.

Ieri a un certo punto ricevo questo messaggio da cicciolancia – scrive Barbascura X. “Dottò, non mi chiedere COME lo son venuto a sapere.” La prossima volta che mi chiederanno come procede la mia carriera da divulgatore credo che mostrerò questa conversazione. Potrebbe essere il più grande traguardo della mia vita. Quindi sí, “seguitemi su PornHub per altri video”?

Allego spezzone del documento (opportunamente censurato). Che poi sai qual è la cosa assurda? Che ogni volta che venite a trovarmi nei post spettacoli mi ripetere di “come scopate con i miei video in sottofondo”. E io non so mai se sentirmi lusingato o maledetto. Ricevo decine di messaggi privati al giorno che ribadiscono questa perversa pratica.

Ma che cazzo di perversioni avete? Sono fiero di voi. Alla fine a vincere è come sempre l’ammore. Ho fatto un sacco di cose a tre e nemmeno lo sapevo. Mi sa che lo metto nel curriculum.