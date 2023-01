News Pornhub: Harley Quinn è il personaggio più cercato del 2022 Pornhub ha rilasciato in dati relativi al 2022 rivelando come Harley Quinn sia stato il personaggio più ricercato sulla piattaforma dell'anno Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Come ogni anno Pornhub ha rilevato quali sono stati i personaggi di fantasia più cercati sulla piattaforma durante gli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda i film, a stravincere, per il secondo anno consecutivo, è stata Harley Quinn, seguita da Star Wars e 365 Days. Ai piedi del podio Black Widow e Wonder Woman. Di seguito la classifica completa. Harley Quinn

Star Wars

365 Days

Black Widow

Wonder Woman

Sonic

Catwoman

Avengers

Principessa Leia

Guardiani della Galassia

Avatar

Batman

Elastigirl

Tomb Rider

Gli Incredibili

Power Rangers

Spider-Man

Batgirl

Capitan Marvel

Deadpool

Superman

Joker La fantasia gioca un ruolo importante nella pornografia – si legge direttamente su pornhub. Le persone non cercano semplicemente la nudità; sono interessati agli scenari che portano a ogni incontro sessuale. È naturale che i fan vorranno vedere i loro personaggi dei film preferiti coinvolti in scenari sessuali, quindi le parodie porno e il cosplay sono generi di film per adulti popolari.

“Harley Quinn” ha continuato a essere il film o il personaggio più cercato nel 2022, seguito da “Star Wars” che ha più che raddoppiato la sua popolarità rispetto all’anno precedente. I personaggi Marvel preferiti in ordine sono Black Widow, Wonder Woman [che non è Marvel ma DC ndr], Vendicatori e Guardiani della Galassia. I personaggi DC preferiti sono Batman, Spider Man e Deadpool [gli ultimi due che non sono DC ma Marvel ndr].

