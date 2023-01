News Pornhub: Fortnite e Overwatch i giochi più cercati del 2022 Pornhub ha rilasciato in dati relativi al 2022 rivelando come Fortnite e Overwatch siano stati i giochi più ricercati sulla piattaforma dell'anno Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Pornhub, come ogni anno, ha rilevato quali sono stati i termini più cercati sulla piattaforma durante gli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda i videogiochi a trionfare tra i più apprezzati sono stati Fornite e Overwatch, seguiti da Genshin Impact e Minecraft. Subito sotto Pokèmon e Cyberpunk. Di seguito la classifica completa. Fortnite

Overwatch

Genshin Impact

Minecraft

Pokèmon

Cyberpunk

Summertime Saga

League of Legends

Valorant

Resident Evil

Apex Legends

GTA V

Roblox

Mortal Kombat

Skyrim

Among Us

Final Fantasy

Call of Duty

Cuphead

Street Fighter

Mass Effect Fortnite ha continuato a essere il gioco più cercato su Pornhub, mentre Overwatch e Genshin Impact hanno entrambi preceduto Minecraft e Pokemon per completare le prime 5 ricerche di videogiochi – si legge sul sito per adulti. Il grado di Cyberpunk è cresciuto di +12 punti, Summertime Sage di +18 e Valorante di +21. I giochi che hanno perso popolarità includono Roblox di -2, Among Us di -10 e Final Fantasy di -2. La popolarità di Call of Duty è aumentata di +6 grazie alla riedizione del gioco nel 2022.

Per vedere quali personaggi dei videogiochi erano più popolari, i nostri esperti di statistica hanno cercato tutte le ricerche che combinavano il nome di un personaggio con il titolo del videogioco in cui compaiono (per evitare di contare le ricerche di pornostar che potrebbero avere nomi simili).

In cima alla lista di quest’anno c’era Dva di Overwatch, seguito da Jenny Mod di Minecraft. I personaggi di Overwatch più popolari in ordine sono Dva, Widowmaker, Mercy, Tracer, Mei e Ashe. I migliori personaggi di Genshin Impact sono Mona, Slime, Hu Tao, Eula e Lisa. Le migliori ricerche di personaggi di Fortnite sono Ruby, Aura, Lynx ed Evie.

