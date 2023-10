Cinema Jada Pinkett Smith: “Io e Tupac anime gemelle” Jada Pinkett Smith, intervistata in vista dell'uscita prossima del suo libro, ripercorre lo stretto legame con Il rapper Tupac Shakur. Di Carlo Rinaldi -

Condividi l'articolo Ultimamente Jada Pinkett Smith sta ripercorrendo sempre più a fondo le sue esperienze e relazioni passate. Dopo aver rivelato che lei e il marito Will Smith vivono vite completamente separate dal 2016, l’attrice intervistata da Rolling Out, della sua amicizia con il defunto rapper Tupak Shakur. All’attrice è stato chiesto del rapper, assassinato in un agguato nel 1996, come sua “anima gemella”. Ha accettato di rispondere e discutere della loro forte connessione: Se esiste una cosa come le vite passate, penso sicuramente che Pac e io abbiamo viaggiato un po insieme.

Infatti i due erano amici di vecchia data, sin dall’adolescenza, quando vivevano entrambi a Baltimora, nel Maryland. Per quanto riguarda qualsiasi tipo di relazione romantica, ha detto che “non era possibile” perché “non c’era chimica tra noi”. Quando l’intervistatore ha insistito sul fatto che la loro chimica era evidente agli altri, la Jada Pinkett Smith ha respinto l’affermazione, aggiungendo:

È la chimica tra amicizia e amore. Era quasi come se Dio ci avesse fatti in quel modo. Come se ci avesse detto: “Guardate, vi metterò insieme. Ma ve lo dico subito, farò in modo che non siate tutti in grado di riunirvi perché non era quello lo scopo”.

Jada Pinkett Smith è stata intervistata per il suo prossimo libro di memorie “Worth”, in uscita il 17 ottobre. Scrive della sua relazione con Shakur nel libro.

In uno spezzone del programma “Jada’s Story – An NBC News Special”, Jada P. Smith torna all’episodio degli Oscar 2022. Ha detto di essere rimasta sorpresa da suo marito che schiaffeggiava e urlava a Chris Rock di non nominare il suo nome. Rock aveva fatto una battuta sull’aspetto dell’attrice , che soffre di alopecia per la perdita di capelli. Ha detto a Hoda Kotb durante lo speciale:

Prima di tutto, sono davvero scioccata, perché intendiamoci, io non ci sono. È da molto tempo che non ci chiamiamo più marito e moglie

