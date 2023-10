Musica

Macarena: il significato che non conoscete dietro il testo della canzone [VIDEO]

Musica e testo

Il significato

L’interpretazione Condividi l'articolo Per molti la Macarena è la canzone più allegra che ci sia, ma vi siete mai soffermati ad approfondire il significato del testo del brano? Potreste scoprire cose non piacevoli La canzone Macarena è il famosissimo singolo del duo Los del Rio, poi diventato un successo mondiale in una versione remix del 1995 dei Bayside Boys. Un ballo, un fenomeno e un tormentone estivo in piena regola che ha segnato gli anni ’90 ed è ancora noto a distanza di generazioni, anche per chi non lo ha mai vissuto.

Oggi nessuno ricorda gli artisti e a malapena viene in mente il video del brano (qui sotto); in compenso, alcuni dei meno giovani sicuramente ancora ricorderanno le mosse di ballo da innumerevoli feste in spiaggia, mentre il refrain è istintivamente noto, specie come melodia, in tutto il mondo.

Musica e testo

Il ritmo e la ballabilità della Macarena ne fanno una canzone ritenuta universalmente allegra e festaiola, ma quello che pochi sanno è che il testo, in spagnolo, reca in realtà una storia molto poco divertente. Le liriche originali in spagnolo, senza le aggiunte in inglese della versione remix, dicono infatti:

“Macarena ha un fidanzato che si chiama

Che si chiama di cognome Vitorino

E mentre il ragazzo prestava giuramento alla bandiera

Lei è stata vista con due amici“

Il significato

Ossia: mentre il fidanzato di Macarena, Vitorino, prestava il servizio militare, a quanto pare lei se la “spassava” con due amici. D’altro canto la canzone stessa ci informa che “Dale a tu cuerpo alegría, Macarena“, a lei piace donare “allegria” al proprio corpo. E inoltre: “Te gusta la movida guerrillera“, le piace la movida intensa, diciamo.

Insomma, le liriche sembrano riferirsi ad una ragazza festaiola ma che lo è a tal punto, a quanto pare, da tradire il fidanzato. Si rivela inoltre materialista, a dir poco. Vorrebbe vivere a New York, comprarsi “los modelos más modernos” e “ligar un novio nuevo” flirtare con un nuovo fidanzato. Schiava della sua anima festaiola, pare decisa a tutto pur di mettere il divertimento e i suoi bisogni davanti a ogni cosa.

L’interpretazione

Il testo di Macarena non intende essere una critica né un attacco quanto piuttosto una semplice descrizione della vita di una ragazza che vive seguendo i suoi istinti, cercando solo ciò che vuole e trovando gioia e allegria nel farlo. Nel ballo esprime attraverso il suo corpo questa inarrestabile energia.

Potrebbe essere biasimata secondo una certa morale, ma se pensiamo ai contesti in cui di solito si suona la canzone si potrebbe parlare anzi di un inno alla vita e alla libertà, specialmente femminile, in un’era nuova e spensierata. Sia come sia, in pochi pensano al testo quando la ballano: ma dopo aver saputo di cosa parla il brano, la ascolterete ancora allo stesso modo?

