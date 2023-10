News Morta Piper Laurie, addio alla Catherine di Twin Peaks A 91 anni ci ha lasciato Piper Laurie, meravigliosa attrice nota per essere stata Catherine in Twin Peaks Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Lutto nel mondo del cinema e della televisione. A 91 anni se n’è andata Piper Laurie, meravigliosa attrice, candidata per 3 volte agli Oscar e celebre per avere interpretato Catherine in Twin Peaks. La manager della star, Marion Rosenberg, ha confermato la notizia a Variety , scrivendo: “Un essere umano meraviglioso e uno dei più grandi talenti del nostro tempo”. Laurie ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per il suo lavoro al fianco di Paul Newman nel film del 1961, Lo spaccone, in cui interpretava un’alcolizzata interesse amoroso del protagonista. Sebbene si sia ritirata informalmente per allevare una famiglia per più di un decennio, è tornata al cinema e alla televisione a metà degli anni ’70 e ha collezionato un impressionante elenco di caratterizzazioni, tra cui ruoli nominati all’Oscar in Carrie dove ha interpretato la terribile madre della protagonista e in Figli di un dio minore, in cui interpretava la gelida madre di Marlee Matlin.

Tuttavia è stata la a sua interpretazione di Catherine Martell, tramatrice e assetata di potere, nella storica serie TV di David Lynch Twin Peaks a renderla nota a tutti. La sua meravigliosa performance le è valsa due delle sye nove nomination agli Emmy. L’attrice ha vinto il suo unico Emmy per il suo ruolo nel film del 1986 La promessa in cui James Wood interpretava uno schizofrenico e James Garner suo fratello, con il personaggio di Laurie che offriva aiuto alla coppia.

Ha ottenuto la sua ultima nomination agli Emmy nel 1999 come guest star nella sitcom Frasier in cui interpretava la madre di una psicologa radiofonica interpretata da Christine Baranski e chiaramente ispirata alla dottoressa Laura Schlessinger.

Le sue ultime apparizioni cinematografiche di Piper Laurie sono Eulogy, in cui si distingue come matriarca di una famiglia disfunzionale, The Dead Gir, in cui interpretava un’altra madre crudele, questa volta costretta a letto, Hounddog, nei panni della severa nonna della vittima di stupro Dakota Fanning e Hesher è stato qui, in cui condivide in modo memorabile un bong con lo sconosciuto, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, che si insinua nella sua famiglia.

Un’attrice meravigliosa.

Riposa in pace, Piper.

