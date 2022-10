Lizzo veniva bullizzata a scuola perché ascoltava i Radiohead

Condividi l'articolo

Ascoltando la musica di Lizzo non verrebbe esattamente da pensare che i Radiohead siano mai stati tra i suoi ascolti quotidiani. Eppure, racconta la cantante, nome portante dell’R&B e soul pop contemporanei, ai tempi della scuola la band di Thom Yorke era tra i suoi gruppi preferiti e, anzi, veniva pure discriminata per questo.

“Era una scuola con gente di colore, più che altro neri, caraibici, e avevo amici nigeriani”, racconta la cantante. “Ascoltavano tutti quello che passava per radio. Usher, le Destiny’s Child, Ludacris. E io ero in fissa con OK Computer, il disco dei Radiohead. Lo nascondevo, anche quando ero in una rock band, perché non volevo che i miei pari mi prendessero in giro e gridassero: ‘Ragazza bianca!’“