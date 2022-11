News

Cinema Sharon Stone scopre di avere il cancro dopo diagnosi errata Su Instagram Sharon Stone ha rivelato di aver scoperto di avere un fibroma a seguito di una diagnosi errata Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Una brutta notizia da Hollywood. Sharon Stone infatti, attraverso una storia di Instagram, ha rivelato di avere un fibroma all’utero che necessita immediatamente di essere rimosso. L’attrice di Basic Instint ha tuttavia aggiunto di averlo scoperto grazie alla sua volontà di chiedere un secondo parere in quanto, inizialmente, aveva ricevuto una diagnosi sbagliata. Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subìto una procedura medica sbagliata – ha scritto l’attrice sul social. Questa volta doppia epidurale. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere. Ho un grosso fibroma che deve essere rimosso. Donne, in particolare chiedere un secondo parere. Avrò bisogno di almeno 4-6 settimane per ristabilirmi appieno. Grazie per il vostro interesse. Va tutto bene

Questa purtroppo è la seconda sventura che capita a Sharon Stone nell’ultimo periodo. Circa un anno fa infatti, sempre attraverso i social, aveva rivelato che il suo nipotino River, figlio del fratello minore dell’attrice, Patrick, era mortoa neanche un anno di età dopo essere staoo ricoverato qualche giorno fa a seguito della disfunzionalità Multi Organo (qui tutti i dettagli). Poco tempo prima l’attrice, in quel momento in Italia a Venezia, aveva usato la sua influenza per esortare il Vaticano ad aprire ai matrimoni gay e alle adozioni per single.

Sul matrimonio gay, sull’adozione per i single, su vari fronti. Vorrei dire: “Ascoltate il vostro Papa e rispettatelo!” – aveva detto la Stone a La Stampa. La Chiesa dovrebbe aprire le porte ai cattolici della comunità LGBTQ e la Curia dovrebbe accettare le indicazioni di questo Papa che è meraviglioso. Dio gliel’ha mandato, diano retta a Dio.

Nella stessa intervista, l’attrice aveva anche parlato di un altro scottante argomento: il cambiamento climatico

È una situazione disperata, non una cosa da poco. Per me, come genitore, è spaventoso e mi vergogno che non stiamo facendo di più. Prendiamo solo ciò che sta succedendo in Germania e in Belgio con queste improvvise inondazioni. Decine di persone morte così, in un istante. E poi c’è questo fingere che non stia succedendo nulla. Ma invece sta succedendo eccome, e proprio sotto ai nostri occhi. Non ci comportiamo affatto in modo responsabile. E il modo in cui l’avidità ha superato il buon senso è stupefacente

Forza Sharon!