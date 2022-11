Che, proprio su Twitter, così si esprime nei confronti dell’imprenditore: “LMAO [laughing my arse off, mi fa ridere assai] un miliardario che seriamente cerca di vendere alla gente l’idea che la ‘libertà di espressione’ costì in realtà 8 dollari al mese in base ad un piano di abbonamento”.

Lmao at a billionaire earnestly trying to sell people on the idea that “free speech” is actually a $8/mo subscription plan

La sua risposta: “Grazie del feedback, ora pagami 8 dollari”. Traduzione: come sempre Musk va per la sua strada e nessuno lo ferma. Lo scontro è passato anche per una foto condivisa dall’imprenditore, nella quale sottolinea come la Ocasio-Cortez faccia pagare 58 dollari per una maglietta con il il suo nome.

La replica della Ocasio-Cortez: “I miei lavoratori hanno il sindacato, convenzioni sanitarie e benefici come aiuti per l’infanzia, e ciascuno è pagato uno stipendio al costo della vita. I ricavati vanno ad azioni per la comunità come l’istruzione di bambini sottoserviti. Tu sei un distruttore di sindacati con un problema di ego che monetizza gli spiccioli dai sottopagati e maltratta le persone”.

Fonte: SkyNews

My workers are union, have full healthcare + benefits like childcare help, and every one is paid a living wage. Proceeds go to community acts like tutoring underserved kids.

You’re a union buster with an ego problem who pockets the change from underpaying and mistreating people.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 3, 2022