News

Cinema 28 mesi dopo: Murphy e Boyle aprono al terzo capitolo Danny Boyle e Cillian Murphy si sono detti disponibili a girare 28 mesi dopo, terzo film della celebre saga post apocalittica Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo 28 giorni dopo, horror post apocalittico di Danny Boyle con Cillian Murphy del 2002, è uno dei film più apprezzati del suo genere. Ecco perchè qualche anno dopo, nel 2007, arrivò anche un sequel, 28 settimane dopo. Anche questo fu molto apprezzato. Tuttavia per 15 anni non si è sentito parlare di un eventuale terzo capitolo, 28 mesi dopo. Ma di recente, sia il regista britannico che l’attore irlandese si sono detti disponibili a discuterne. Boyle ha rivelato, durante un’intervista con NME che una sceneggiatura di qusto eventuale terzo capitolo è stata scritta già da Alex Garland, autore già del primo film. Boyle l’ha descritta come una “idea adorabile” e ha spiegato di essere pronto a tornare dietro la macchina da presa.

Sarei molto tentato di dirigerlo. Sembra davvero il momento giusto. Non ci avevo pensato fino a quando l’hai nominato e ho pensato “Dannazione, che scenggiatura!”. La storia è ancora ambientata in Inghilterra. Comunque, vedremo… chissà? Potrebbe essere il momento giusto perché una delle cose che sta succedendo nell’industria in questo momento è che ci deve essere un grande motivo per andare al cinema, e ce ne sono sempre meno. È difficile per le aziende che distribuiscono film e per le catene cinematografiche far vedere i loro film, stanno lottando per far andare le persone nel cinema a meno che non sia qualcosa come Top Gun: Maverick o un film Marvel. Ma un terzo capitolo farebbe andare le persone, se fosse anche solo decente la metà del primo. Saremmo lì in un baleno.

Anche Murphy dal canto suo si è detto favorevole.

Ogni volta che incontro Danny o Alex Garland ne parlo sempre. Perché ho fatto vedere 28 giorni dopo ai miei figli di recente, ad Halloween di circa quattro o cinque anni fa, e lo hanno amato sinceramente. Si riesce a distinguere, ed è fantastico per un film che ha 20 anni. Quindi sì, adoro l’idea e mi attira molto

Che ne pensate? Vorreste vedere 28 mesi dopo?

Seguiteci su LaScimmiaPensa