In Costiera Amalfitana sono in questo momento in corso le riprese di The Equalizer 3, terzo capitolo della saga action di Antoine Fuqua con protagonista Denzel Washington. Il set è tuttavia passato agli onori della cronaca non per quanto sta avvenendo nella produzione del film ma per un blitz antidroga che il comando dei Carabinieri locale, guidato dal capitano Umberto D’Angelantono, ha fatto sul posto.

I militari hanno infatti perquisito le camere d’albergo di operatori, attrezzisti, fonici e addetti al catering impegnati sul set rinvenendo 120 grammi di cocaina e 4 mila euro in banconote che sono stati immediatamente sequestrati. Inoltre, come riportato da Ansa, due addetti al catering, entrambi di nazionalità italiana ed over 30, nella cui camera d’albero è stata trovata droga, sono stati arrestati e sono finiti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. La produzione del film si è dichiarata immediatamente estranea ai fatti.