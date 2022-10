Condividi l'articolo

Dopo il cameo in Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox è tornato ufficialmente nei panni di Daredevil nella recente She-Hulk: Attorney at Law (qui la nostra recensione). Inoltre ritroveremo il Diavolo di Hell’s Kitchen nella prossima Echo prima di vederlo protagonista tra due anni della serie dedicata interamente a lui, Born Again (qui i dettagli). Tuttavia quella che oggi è una certezza, fino a qualche anno fa sembrava solo un sogno. Dopo infatti la decisione di cancellare la serie di Daredevil, Cox ha pensato che non avrebbe mai più vestito i panni dell’eroe non vedente di New York. Tuttavia il grande affetto dei fan gli ha permesso di tornare. Parlando con Marvel.com l’attore ha spiegato come siano stati davvero fondamentali nella decisione della Casa delle Idee di richiamarlo.

Qualunque cosa accada alla mia carriera da questo momento in poi, la devo in gran parte alla campagna “Save Daredevil” – ha detto Cox. Che anche io quando avevo perso la speranza anni fa, loro non l’hanno fatto, e hanno continuato a fare campagne e a sostenere lo show. E nel corso degli anni, ne ho incontrati molti, e sono una folla così entusiasta e appassionata