Parlando con Total Film, Millie Bobby Brown ha rivelato di sognare un episodio musicale per il finale di Stranger Things

Nel 2024 su Netflix arriverà la quinta e conclusiva stagione di Stranger Things, apprezzatissimo show dei fratelli Duffer. Gli sceneggiatori sono in questo momento al lavoro per realizzare il finale più degno possibile. Tuttavia una delle star della serie, Millie Bobby Brown, volto di Eleven, ha le idee molto chiare su come dovrebbe essere l’episodio finale. Parlando con Total Film ha infatti spiegato di sognare una conclusione musicale.

Mi piacerebbe scrivere l’episodio finale! Lo renderei un musical. Ma, sai, non lo affidano a me, anzhe se dovrebbero [ride]. Credimi: potrei fare il finale di Stranger Things e sarebbe fantastico. Penso che dovrebbe essere come C’è sempre il sole a Philadelphia. Hai mai visto l’episodio musicale? Dovrebbe finire così: un episodio musicale.