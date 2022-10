News

Videogames James Bond disegnato con lo stile di GTA è spettacolare Il sito di fan di James Bond MI6 HQ ha realizzato alcuni disegni nei quali la spia britannica è ritratta con lo stile artistico di GTA Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Cosa succede quando si uniscono James Bond e GTA, ovvero due tra i franchise che nei loro ambiti, sono tra i più amati al mondo? Capolavori, ecco cosa. Il sito di fan della spia più famosa del mondo MI6 HQ ha infatti realizzato alcuni disegni nei quali alcuni degli attori che hanno interpretato negli anni 007 al cinema sono ritratti con lo stile artistico di del celeberrimo titolo di casa Rockstar. Come potete vedere qui sotto il sito ha scelto quelli che probabilmente sono stati gli interpreti più iconici dell’affascinante agente segreto di Sua Maestà, Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig Ever wondered what Daniel Craig as James Bond in Grand Theft Auto would look like? #artbyai pic.twitter.com/z2ig7NDvUI — MI6 HQ (@jamesbondlive) October 18, 2022 By request, The Brozza pic.twitter.com/AH7nFSFaCo — MI6 HQ (@jamesbondlive) October 19, 2022 Sebbene Rockstar sia attualmente impegnata nel prossimo gioco di Grand Theft Auto, lo sviluppatore una volta stava lavorando a un gioco in stile Bond chiamato Agent. Il gioco doveva essere un’esclusiva PlayStation 3 ambientata durante la Guerra Fredda e presentava un agente segreto impegnato in spionaggio e omicidi di alto profilo. Il gioco, sfortunatamente, non ha mai visto la luce, ma GTA V presenta alcuni riferimenti sia a questo titolo che a James Bond includendo una missione in cui bisogna fingere di essere un attore in un film di spionaggio e rubare l’equivalente del gioco di un’Aston Martin DB5 con gadget funzionanti.

Recentemente il produttore di lunga data di James Bond Michael G. Wilson ha parlato del prossimo attore che andrà a interpretare Bond, spiegando come questo sarà un veterano di almeno trent’anni.

Abbiamo provato a guardare i giovani in passato – aveva detto a Deadline. Ma se proviamo a visualizzarlo non funziona. Ricordatevi, Bond è già un veterano. Ha avuto una certa esperienza. È una persona che ha attraversato le guerre, per così dire. Probabilmente è stato nel SAS o qualcosa del genere. Non è un ragazzo del liceo che puoi portare dentro e farlo iniziare. Ecco perché funziona per un trentenne

Che ne pensate?

