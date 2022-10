News

Cinema Knives Out, Daniel Craig conferma: “Benoit Blanc è gay” Rian Johnson e Daniel Craig hanno confermato che Benoit Blanc, geniale investigatore della saga di Knivest Out, è gay Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il prossimo 23 dicembre su Netflix arriverà Glass Onion: A Knives Out Mystery, secondo capitolo della saga thriller di Rian Johnson con protagonista Daniel Craig nei panni del geniale investigatore Benoit Blanc (qui il trailer). Sia il regista che l’attore britannico sono stati ospiti London Film Festival dove è stata mostrata in anteprima una scena che fa intendere che il brillante investigatore viva con un uomo. Durante una conferenza stampa dunque Insider ha fatto una domanda specifica riguardo a quella sequenza chiedendo se Blanc fosse gay. Sì, ovviamente lo è – ha risposto Johnson. E non riesco a immaginare nessuno al mondo che possa portare più gioia a Benoit Blanc della persona con cui sta

Craig ha aggiunto:

Niente spoiler, ma chi non vorrebbe vivere con quella persona?

Nel cast di Glass Onion: A Knives Out Mystery, accanto al già citato protagonista ci saranno Kate Hudson, Dave Bautista, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline, Janelle Monáe ed Edward Norton. Con loro anche due piacevolissimi cameo di due persone purtroppo recentemente scomparsi. La mitica Angela Lansbury che ha lasciato questo mondo pochi giorni fa e anche il paroliere e compositore di Broadway Stephen Sondheim morto il 26 novembre 2021.

Di seguito la sinossi ufficiale del film.

Glass Onion: A Knives Out Mystery vede il detective Benoit Blanc (il candidato ai Golden Globe Daniel Craig) riprendere il suo ruolo da Knives Out e viaggiare nel Mediterraneo per risolvere un nuovo mistero. Se Knives Out parlava di omicidi in famiglia, Glass Onion è un buon motivo per diffidare degli amici più intimi. Quando il miliardario tecnologico Miles Bron (Edward Norton) invita alcuni dei suoi più cari per una fuga sulla sua isola greca privata, diventa presto chiaro che non tutto è perfetto in paradiso. E quando qualcuno muore, beh, chi meglio di Blanc può svelare gli intrighi?

Che ne pensate?

