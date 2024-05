News

James Franco riappare in pubblico a Cannes [VIDEO] Dopo molti anni lontano dai radar, James Franco è tornato a farsi vedere in pubblico durante il Festival del cinema di Cannes Di Matteo Furina

Condividi l'articolo Dopo diversi anni James Franco torna a farsi vedere Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Fino a qualche anno fa James Franco era tra gli attori più in voga al mondo. Dai film di Spider-Man di Sam Raimi a 128 ore, passando per le collaborazioni con Seth Rogen, era uno de volti più noti dello showbiz. Tuttavia negli ultimi anni è stato travolto da una serie di scandali di natura sessuale che lo hanno pian piano fatto sparire dalla circolazione.

Diverse donne si sono infatti fatte avanti nel 2018, così come quattro dei suoi ex alunni, accusando l’attore di comportamenti sessualmente inappropriati o di sfruttamento. Un anno dopo, nel 2019, gli attori Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal hanno intentato una causa sostenendo che James Franco si era impegnato in “comportamenti sessualmente carichi nei confronti delle studentesse” nella sua ormai defunta scuola di recitazione.

Franco inizialmente ha affermato che le accuse del 2018 erano “non accurate”, ma nel 2021 è stato riferito che aveva accettato di pagare 2,23 milioni di dollari per risolvere la causa. Nel 2018, l’avvocato di Franco Michael Plonsker, aveva dichiarato:

James non solo si difenderà pienamente, ma chiederà anche il risarcimento dei danni ai querelanti e ai loro avvocati per aver intentato questa scurrile causa di ricerca di pubblicità.

Più tardi, nel 2022, James Franco ha ammesso di avere avuto rapporti sessuali con i suoi studenti della scuola di recitazione in un’intervista al podcast The Jess Cagle Show .

Nel corso del mio insegnamento, andavo a letto con gli studenti, e questo era sbagliato – disse all’epoca.

A causa di queste molte problematiche di natura legale, James Franco è totalmente sparito dai radar, fino a ieri. L’attore è infatti apparso al Festival del cinema di Cannes per presentare The Razor’s Edge, film diretto da Tommy Lee Jones che lo vede protagonista. Come riportato dal Mail Online, Franco è stato avvistato al festival del cinema in una sezione VIP sulla Croisette di Cannes.

L’attore si è presentato in smoking a un party esclusivo di Nespresso, un incontro al quale erano presenti anche personaggi del calibro di Barry Keoghan e Hunter Schafer.

