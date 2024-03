News Le regole di Hugh Hefner raccontate da un ex coniglietta Parlando in un episodio del podcast Ahead of the Curve con Coco Mocoe, l'ex coniglietta Holly Madison ha ricordato le rigide regole di Hugh Hefner Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Hugh Hefner osservava un controllo maniacale sulle sue conigliete La villa che Hugh Hefner, fondatore di Playboy, costruì e nella quale visse con decine e decine di “conigliette” è uno dei luoghi più mistici del mondo, attorno al quale vengono raccontate migliaia di storie e aneddoti. A svelare alcuni nuovi retroscena riguardante quel posto è arrivata l’ex coniglietta Holly Madison, fidanzata con Hefner dal 2001 al 2008. Parlando in un episodio del podcast Ahead of the Curve con Coco Mocoe, Madison ha ricordato le rigide regole di Hefner quando si trattava delle donne che vivevano nella villa. Parlando della ‘tattica di controllo’ del magnate riguardo alla sua avversione per il rossetto, Madison ha spiegato:

Penso che fosse una tattica di controllo. Tuttavia quando ero nuova ho messo il rossetto rosso un paio di volte, e lui non ha detto niente a riguardo, perché quando eri la nuova ragazza del gruppo, eri sempre trattata bene.

Madison ha continuato condividendo una frase particolare che aveva sentito in precedenza:

Qualcuno ha detto: più sei in alto in una setta, peggio sei trattato perché vogliono che le nuove persone si leghino e si sentano coinvolte.

Dopo sei mesi trascorsi da Madison a vivere nella residenza di Playboy infatti, tutto cominciò a cambiare.

Non è stato un grosso problema fino a circa sei mesi dopo, quando ho iniziato a vivere nella sua camera da letto ed ero la fidanzata principale – ha continuato. Sentiva come se avesse margine di manovra per sgridarmi.

Madison ha poi spiegato le sue teorie sul motivo per cui Hefner controllava così tanto la scelta del trucco delle sue ragazze.

Penso che non lo amasse. Perché quando inventò il concetto di compagna di giochi negli anni ’50, voleva che le donne apparissero molto giovani e dal viso fresco perché secondo lui il look negli anni ’50 era molto vecchio

Spiegando un po’ di più il ragionamento di Hugh Hefner, Madison ha continuato:

Era più sofisticato. C’erano un sacco di tessuti, gonne grandi e tutto il resto, e lui lo odiava. Voleva un aspetto succinto, fresco e molto giovane

Per Hefner, ha rivelato Madison, il trucco audace era riservato alle “donne mature”, che certamente non era il suo tipo perché “non era più, tipo, una cosa appena legale”.

