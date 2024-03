News Tron 3, Jared Leto nella prima immagine del film [FOTO] Nel 2025 sarà disponibile al cinema il terzo capitolo della saga fantascientifica di Tron, Ares, con Jared Leto Di Marica Priore -

Condividi l'articolo Jared Leto in Tron 3 Nel 1982 uscì il primo film di Tron con Bruce Boxleitner, Jeff Bridges, David Warner e Cindy Morgan. I fan del film fantascientifico hanno poi dovuto aspettare quasi 30 anni per poter vedere il suo sequel Legacy, con i primi due ancora una volta a interpretare i loro personaggi, rispettivamente Alan Bradley (Tron) e Kevin Flynn (CLU). Adesso il terzo capitolo della saga sta per arrivare nelle sale cinematografiche con un nuovo protagonista, interpretato da Jared Leto. Tron, per chi non lo conoscesse, è un film considerato tra i primi a incentrarsi sul tema della realtà virtuale; oltre a essere il primo, prodotto da Disney che ha fatto uso della tecnica della computer grafica. Ed è la storia di un giovane programmatore di software di videogiochi, in lotta contro una importante società informatica.

Il suo direttore generale, Ed Dillinger, ha fatto carriera rubando le idee al protagonista. Le prove dell’imbroglio, tuttavia, sono nascoste nei sistemi informatici dell’azienda. Così Flynn, nel tentativo di recuperarle crea un alterego virtuale per infiltrarsi nel sistema protetto dall’intelligenza artificiale, chiamata Master Control Program (MCP).

Adesso, un’ulteriore attesa per Tron sta per concludersi. Infatti è stata programmata per il 2025 l’uscita di un altro film, sarebbe il terzo della saga, chiamato Ares. Prodotto sempre dalla Walt Disney Studios Motion Pictures, questo capitolo è diretto da Joachim Rønning. La pellicola non sarà un reboot ma bensì un sequel e nel cast vedremo anche Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins e Gillian Anderson.

Da poco su X il cantante e attore Jared Leto ha pubblicato la prima foto ufficiale del nuovo film di Ares, consentendoci di dare un primo sguardo. Nell’immagine possiamo vedere il misterioso personaggio di Leto in un costume rosso scuro. Questo particolare elemento può suscitare alcune teorie, perché genericamente un costume di questo tipo in Tron è associato agli antagonisti, mentre i personaggi principali hanno indossato soprattutto il colore blu.

ARE YOU READY??



TRON: ARES 2025



See you on the grid… 🥏 @DisneyStudios pic.twitter.com/E7gNSxgEQ5 — JARED LETO (@JaredLeto) February 29, 2024

E voi, vedrete il film?

Fonte: Account X di Jared Leto

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa