News Elon Musk parla del prossimo modello di Tesla, Roadster Attraverso X, Elon Musk ha parlato del futuro della sua azienda automobilista, Tesla Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Elon Musk parla del futuro di Tesla Il proprietario di Tesla, Elon Musk, ha affermato che la prossima auto dell’azienda, la Roadster, potrà raggiungere i 100 km/h in un solo secondo, grazie alla tecnologia di un’altra sua impresa: SpaceX. L’eccentrico multimiliardario ha dichiarato in una serie di post su X che l’auto è stata ridisegnata. Ha detto che la nuova Roadster sarà il risultato di una collaborazione tra Tesla e Space Exploration Technologies Corp. Stasera abbiamo aumentato radicalmente gli obiettivi di progettazione per la nuova Tesla Roadster. Non ci sarà mai un’altra macchina come questa, se si può chiamare macchina

Elon Musk ha lasciato intendere che l’auto può fare da 0 a 60 miglia all’ora in meno di un secondo, aggiungendo:

E questa è la parte meno interessante

Il progetto di produzione sarà completato e sarà presentato alla fine dell’anno, con l’obiettivo di lanciarlo l’anno prossimo. Penso che abbia la possibilità di diventare la demo del prodotto più strabiliante di tutti i tempi

0-60mph < 1 sec



And that is the least interesting part — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024

Musk ha presentato per la prima volta un prototipo di Roadster di seconda generazione alla fine del 2017 e ha detto che l’auto sarebbe arrivata tre anni dopo. Tesla ha addebitato fino a 250.000 dollari per le prenotazioni in un momento in cui era a corto di contanti e faticava ad aumentare la produzione di berline Model 3.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa