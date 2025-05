Starbase: Elon Musk costruirà la sua città per la colonizzazione di Marte

News

Condividi l'articolo La città sarà costruita in Texas e amplierà le operazioni SpaceX: Elon la vuole chiamare Starbase Una città vera e propria quella che Elon Musk vuole costruire in Texas, e il nome che ha in mente è Starbase: il punto di partenza sarà il quartier generale SpaceX a Boca Chica, trasferito dall’imprenditore dalla California qualche tempo fa e base dalla quale, oggi, si mettono in atto tutte le operazioni di esplorazione spaziale e i lanci di razzi su contratto con il Dipartimento della Difesa e con la NASA. Ora, il personale in forza alla base ha votato per trasformare la propria residenza e luogo di lavoro in una vera e propria città, che avrebbe nei piani di Musk appunto il nome molto adatto di Starbase. La differenza con altre basi simili, come Star City in Russia, starebbe proprio nel fatto che questa avrebbe una cittadinanza, un municipio, delle infrastrutture comunali, un sindaco e così via.

Di fatto un sindaco, Bobby Peden, è già stato eletto, assieme a due “commissioner”, Jenna Petrzelka e Jordan Buss, tutti dipendenti o ex-dipendenti SpaceX. “Diventare una città ci aiuterà a continuare a costruire la miglior comunità possibile per gli uomini e le donne che costruiscono il futuro dell’umanità nello spazio“, si comunica in un post social cittadino.

Mentre quindi questa città non sarà ancora un prototipo di centro urbano “marziano” o extra-mondo, si può considerare un passo avanti perché riunisce l’attività di scienziati e astronauti in un contesto comunitario, nel quale il loro lavoro e la vita civile vengono integrati – come dovrà necessariamente essere per i primi coloni. Che, tuttavia, ancora non si sa quando o se dovranno partire alla volta del pianeta rosso.

Fonte: UNILAD

