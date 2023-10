News

Cinema Nightmare Before Christmas: il regista apre al prequel Parlando con People. Henry Selick, regista di Nightmare Before Christmas, ha aperto ad un possibile prequel Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nightmare Before Christmas, capolavoro animato del 1993, è uno dei film d’animazione più amati di sempre. Il film, dopo il grande successo ottenuto all’uscita, è divenuto col tempo uno dei classici che tutti una volta nella vita devono vedere. Tuttavia, nonostante questo grandissimo amore dei fan per l’opera, non è mai stato realizzato un sequel. In una recente intervista con la rivista People il regista del film Henry Selick ha ammesso che non sarebbe entusiasta dell’idea di fare un seguito a causa della grande mole di lavoro impegnata per il primo, dicendo che è “un film perfetto [che] è uscito dal momento perfetto, ed è diventato qualcosa di molto più grande nel corso degli anni. Ha aggiunto:

Penso che Tim [Burton] in particolare pensi, perché banalizzare il tutto? Certamente non ha bisogno di guadagnare di più da un sequel. Ha avuto tanti altri successi e finora nessuno ha avuto una grande idea per un seguito. E penso ancora che sia Tim a decidere. Non credo ci sia alcuna idea che possa convincerlo.

Tuttavia la possibilità di rimettere mano a Nightmare Before Christmas non è del tutto fuori discussione. Selick ha notato infatti che potrebbe essere più propenso a fare un prequel.

Potrebbe essere più interessante una storia su come Jack è diventato il re di Halloween- ha spiegato.

Qualche mese fa, lo stess Henry Selick, parlando con AV Club,ha ricordato i momenti dell’uscita del film, spiegando come sia stato ingiusto che il nome di Tim Burton abbia surclassato il suo.

È stato un ingiusto perchè non si chiamava Nightmare Before Christmas di Tim Burton fino a tre settimane prima dell’uscita del film. E mi sarebbe andato bene, se fosse stato quello per cui avevo firmato – ha detto. Ma Tim era a Los Angeles per girare due lungometraggi mentre io dirigevo quel film, e voglio dire, Tim è un genio, o certamente lo era nei suoi anni più creativi. Ho sempre pensato che la sua storia fosse perfetta e lui ha disegnato i personaggi principali. Ma siamo stati io e il mio team a dare realmente vita a tutto questo

Ora, se chiedi a Danny Elfman, beh, per lui quello è il suo film [ride] – ha continuato Selick. Quando abbiamo finito il film, è stato così divertente perché si è avvicinato a me, mi ha stretto la mano e mi ha detto: “Henry, hai fatto un ottimo lavoro illustrando le mie canzoni!” Ed era serio, e l’ho adorato! Bene. Ma il mio obiettivo in quel momento divenne rimanere abbastanza a lungo in quel mondo da far sì che la gente dicesse: “Oh, quello è Henry, fa cose”

Che ne pensate? Vorreste un prequel di Nightmare Before Christmas?

