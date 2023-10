Condividi l'articolo

Il prossimo 19 ottobre arriverà al cinema Killers of the flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Sebbene sia stato un viaggio impegnativo e sebbene l’età avanzi, il grande cineasta non ha alcuna intenzione di fermarsi. Parlando infatti con il Sunday Times, ha infatti annunciato quello che sarà il suo prossimo film, ovvero sia l’adattamento di The Wager di David Grann, del quale ha già scritto una sceneggiatorua e che vedrà nuovamente protagonista Leonardo DiCaprio.

Un’opzione di riserva per Scorsese, se The Wager non dovesse funzionare, potrebbe essere un film intitolato Home, un adattamento del romanzo di Marilynne Robinson, su cui il cienasta ha lavorato con il regista di TAR Todd Field, e poi con Kent Jones. Si tratta di un film che, richiederebbe una produzione più piccola rispetto a The Wager.